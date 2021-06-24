РИАМО - 24 июн. Синоптики не исключают, что аномальная жара, которая установилась в столичном регионе, продолжится и на будущей неделе, пишет газета «Известия».

23 июня в мегаполисе был установлен рекорд июня, температура поднялась до плюс 34,8 градуса.

«Это опасная погода, экстремальные температурные значения. Стоит быть предельно осторожными, не находиться под прямыми солнечными лучами. Радоваться таким рекордам нельзя, особенно с учетом того, что ночные минимальные температуры в Москве составляют 20-22 градуса, это очень много, а в центре города и вовсе 23-25 градусов», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков напомнил, что 22 июня в столице был побит рекорд 1917 года (плюс 31,8 градуса), новый максимум по температуре составил плюс 33,7 градуса.

Старков пояснил, что сейчас в регионе властвует мощный высокий антициклон, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. В данных условиях жара может сохраняться длительное время.

«Именно так было в 2010 году. Тогда аналогичный циклон держал тридцатиградусную жару практически два месяца подряд», — напомнил синоптик.

В пресс-службе МЧС России отметили, что повторение ситуации 2010 года, когда горели торфяники, в Московском регионе был запах гари, сильное задымление в столице и других городах, не ожидается.

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