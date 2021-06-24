РИАМО - 24 июн. В Москве и области на выходных пройдут локальные ливни с грозой, жаркая погода сохранится, сообщила РИАМО главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«Ливни пройдут очень локально, местами их может вовсе не быть. При грозе порывы ветра составят 3-8 м/с», - сказала Позднякова.

В ночное время осадков не ожидается. Температура воздуха в субботу составит плюс 31-36 градусов, а в воскресенье прогнозируют до плюс 34 градусов.

Жара в столице бьет рекорды. Схожую погодную ситуацию метеорологи наблюдали в 2010 году, тогда жара стояла около 50 дней. ​Летом того года температура била рекорды, а над столицей висел смог от лесных пожаров.

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