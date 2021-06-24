РИАМО - 24 июн. Московская областная дума начала свое первое заседание в новом деловом центре в подмосковном Красногорске, оно станет заключительным в весеннюю сессию, передает корреспондент РИАМО.

В повестке заседания изменения в трехлетний бюджет, законодательная инициатива о внесении штрафов на неправильный выгул животных в федеральный кодекс об административных нарушениях, изменения в законопроект об объектах культурного значения, законопроект о поддержке детей-сирот.

«У вас сегодня новоселье. Традиционно Подмосковье лидирует по очень многим показателям, занимает первые места в рейтингах», - сказал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Он отметил, что в Подмосковье хорошо настроено взаимодействие между региональной, федеральной, законодательной и муниципальной властью.

«Это особенно важным оказалось в период пандемии», - уточнил Щеголев.