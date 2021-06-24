РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. Работы по ремонту приняли в 21% подъездов Мытищ из запланированных к приведению в порядок в текущем году, сообщается на сайте администрации горокруга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подмосковная Госжилинспекция контролирует сроки и качество проведения управляющими организациями региона работ по ремонту подъездов.

«На сегодняшний день зафиксировано, что приемку прошел 21% от всех запланированных на 2021 год подъездов Мытищ. Это значит, что в них на должном уровне проведены предусмотренные губернаторской программой работы», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Приведены в нормативное состояние двери, входная группа, стены и потолки в местах общего пользования, оконные рамы на лестничных площадках, отопительные приборы, ограждения лестничных маршей. Также заменены напольная плитка, почтовые ящики, осветительные приборы, электрические и слаботочные сети уложены в кабельканалы.

Федина отметила, что в ходе осмотров принимают далеко не все отремонтированные подъезды. Как правило, критике подвергается качество проведенных работ. Сколы на новой напольной плитке, плохо оштукатуренные перед покраской стены, отсутствие плотного притвора входных дверей или обычной уборки мест общего пользования после ремонта – все это и многое другое является нарушениями, которые инспекторы предписывают устранить в кратчайшие сроки.

По словам Фединой, управляющим организациям придется переделывать ремонт столько, сколько потребуется, до тех пор, пока он не будет соответствовать стандартам качества.