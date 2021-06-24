РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Посетителям автозаправочных станций в подмосковном Красногорске напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» Госавтоинспекция Красногорска провела правовой ликбез с посетителями АЗС, напомнив о важности соблюдения скоростного режима.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали посетителям автозаправочных станций о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сделав акцент на важность правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий.

Инспекторы вручили гражданам тематические листовки и пожелали быть вежливыми на дороге, помнить о жизни и здоровье других участников дорожного движения и своими действиями показывать пример другим водителям.