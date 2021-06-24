РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Строительство школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» подмосковного Красногорска должны завершить до конца нынешнего года, сообщил глава округа Алексей Спасский.

Спасский посетил строительную площадку с рабочим визитом в четверг.

«Позиция администрации однозначна. Мы готовы оказывать содействие, все возможное для того, чтобы это случилось (завершение строительства – ред.) до конца 2021 года», - сказал Спасский.

Глава муниципалитета осмотрел объект и отметил значительные изменения с предыдущего визита.

«Заметно, в том числе по вывозу грунта, который здесь несанкционированным образом возник. Работа ведется», - отметил Спасский.

По его словам, в настоящий момент ощущается недостаток текущего финансирования со стороны учредителя подрядчика.

«В связи с этим есть определенная нехватка рабочей силы на территории. Плюс, соответственно, поставка материалов от субподрядчика - окна, благоустройство. Вопросы понятны. Отставание пока не критичное», - добавил глава округа.

Он сообщил, что в конце этой или начале следующей недели запланирована встреча с собственником компании-подрядчика, на которой обсудят сложившуюся ситуацию.

«Мне кажется, это преодолимые разногласия», - подчеркнул Спасский.

Руководитель проекта Андрей Титов пояснил, что единственное отставание в работе касается вывоза и утилизации грунта с площадки.

В проекте он был учтен как грунт, не требующий утилизации на специализированном полигоне. Однако фактически это строительный мусор, при вывозе которого необходима утилизация. Ее стоимость не учтена в смете.

«Мы уже заключили договоры с полигоном. Утилизируем потихоньку. Завершить процесс планируем к середине августа. До 25 октября мы должны сделать благоустройство», - сказал Титов.

По его словам, в настоящий момент на объекте работают 96 человек. Со следующей недели дополнительно привлекут еще около 20 – для отделочных работ.

Школа долгое время стояла недостроенной. В результате пришлось полностью менять внутренние стены, окна, кровлю.