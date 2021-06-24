РИАМО - 24 июн. За последние сутки в Москве выявили 8598 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 315 841 случай заболевания, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшую неделю в мегаполисе выявили около 53 тыс. заразившихся коронавирусом, это рекордные показатели.

В Москве мобилизовано 20 тыс. коек для Covid-пациентов. Часть из них перепрофилировали под коронавирус, а часть создали с нуля.

За последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса, зафиксировано 568 летальных исходов, полностью выздоровели 13 505 человек.

За все время пандемии в стране выявили 5 388 695 случаев Covid-19, скончались 131 463 пациента, выздоровели 4 915 615 человек.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.