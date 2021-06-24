РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. В двух старых корпусах Мытищинской городской клинической больницы начаты работы в рамках областной программы ремонтов объектов здравоохранения, сообщается на сайте администрации горокруга.

Все работы во взрослом и детском инфекционных отделениях (оба здания построены в довоенные годы) планируют завершить к сентябрю. В корпусе, где расположено взрослое инфекционное отделение, ремонтом охвачено более 1,3 тыс. кв. м. Подрядчиком произведен демонтаж пластиковых панелей на потолках и стенах, осуществлена переборка полов, производится усиление их основания. Рабочие приступили к ремонту фасада.

В ходе ремонта в здании проложат новую канализационную систему, водопровод, заменят радиаторы, установят новые двери и окна, выровняют полы. Также установят пожарную сигнализацию, отремонтируют лестничный марш, уложат пандусы, возведут новое крыльцо. Ремонтом будет охвачен и чердак, проложат новую водосточную систему.

Параллельно продолжается ремонт и в здании детского инфекционного отделения МГКБ.