РИАМО - 24 июн. Вакцину от коронавируса уже поставили 24 659 членов избирательных комиссий всех уровней в Московской области, что составляет 68% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

Всего в системе работает 36 129 человек.

О необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции для работников избиркомов перед голосованием 17-19 сентября напомнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что, делая прививки, сотрудники избиркомов, прежде всего, заботятся о своих избирателях.

В регионе вводятся более строгие ограничения по проведению мероприятий. Теперь проводить массовые события на открытом воздухе смогут только при численности посетителей будет до 500 человек.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.