РИАМО - 24 июн. Жара в Москве может побить новый рекорд для 24 июня, в этот день столбики термометра могут подняться до плюс 37 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, по данным на 9 утра метеостанция на ВДНХ зафиксировали плюс 30,7 градуса.

«На небе ни облачка. Испепеляющий зной, солнце», – сказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве сегодня ожидается плюс 35-37 градусов, в области – плюс 32-37 градусов. Эти показатели на 15-17 градусов выше, чем должно быть в июне.

В этот день погода может побить рекорд 24 июня 1948 года.

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