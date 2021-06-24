РИАМО - 24 июн. Каждый день дезинфекцию на Московской железной дороге проходит порядка 2,7 тыс. вагонов пригородных поездов, а также 225 вагонов «Ласточек» Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба МЖД.

Составы проходят обработку в депо. Их дезинфицируют средством, которое безопасно для человека. Особое внимание во время обработки уделяется контактным поверхностям, в том числе поручням, подлокотникам, ручкам и другим.

Усиленный медосмотр проводят для локомотивных бригад на регулярной основе. Температура измеряется с помощью бесконтактных термометров.

На текущий момент сотрудники МЖД обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Пассажирам в общественном транспорте следует соблюдать масочный режим из-за ситуации с коронавирусом, в столице также следует надевать перчатки.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.