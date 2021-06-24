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Пелагия Тихонова
23 июня температура воздуха в Москве достигла 34,8 градуса, установив абсолютный рекорд с 1879 года. Аномальное значение зафиксировала метеостанция на ВДНХ.
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Пелагия Тихонова
Объявленный Гидрометцентром в воскресенье «оранжевый» уровень опасности продлен до четверга, 24 июня.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Многие жители столицы спасаются от жары в городских парках, у фонтанов и водоемов. Некоторые не боятся погрузиться в воду с головой.
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Пелагия Тихонова
Взрослые и дети облюбовали сухой фонтан рядом с «Москвариумом» на ВДНХ.
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Пелагия Тихонова
В эти дни купанием в фонтанах никого не удивить. Кто-то даже приходит к фонтанам в купальниках, чтобы порезвиться в прохладной воде.
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Пелагия Тихонова
Некоторые москвичи прячутся от солнца под обычными зонтиками.
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Пелагия Тихонова
А кто-то пытается охладиться с помощью мороженого.
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Пелагия Тихонова
Многие укрываются от зноя в тени деревьев. Здесь можно посидеть на траве, почитать, послушать музыку и даже поработать.
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Пелагия Тихонова
На прогулку в тени жители столицы выбираются вместе со своими домашними животными, которые страдают от жары не меньше хозяев.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В эти аномально жаркие дни москвичи открывают новый пляжный сезон.
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Пелагия Тихонова
В Роспотребнадзоре уже выделили восемь пляжных зон для купания на территории города, которые соответствуют всем нормам безопасности.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Среди этих зон — озеро Белое в Косино. Его берег сегодня выглядит так.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Находясь под прямыми солнечными лучами, не забывайте о головных уборах и защитных кремах. В жаркую погоду врачи рекомендуют пить не менее 1,5 литра воды.
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