РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В среду с 09:00 до 17:00 проводятся ремонтные работы на котельной и теплотрассе по ул. Сиреневой в Щелкове, в связи с этим прекращена подача горячей воды на нескольких улицах, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Горячая вода отсутствует на улицах: Талсинская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26; Полевая, 6А, 6Б, 8А, 10, 12, 12А, 12Б, 16, 16А; Комсомольская, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8Б, 9/11, 10, 10А, 12/9, 14, 16; Космодемьянская, 7, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23; Пролетарский пр-т, 11.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.