РИАМО - 24 июн. Задержаны двое мужчин 37 и 46 лет, которые подозреваются в совершении серии автомобильных краж на территории Подмосковья на общую сумму более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники с помощью программатора ключей похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов на улице Октябрьской (Химки - ред.). По данному факту следователем следственного управления УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По записи камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали злоумышленников: одного дома в городском округе Солнечногорск, а другого - в аэропорту Домодедово.

Она отметила, что в ходе обыска в их частных домах изъяли: документы на различные транспортные средства, транзитные номера, наклейки с VIN-номерами, государственные регистрационные знаки, заготовки ключей, цифровые и буквенные металлические маркираторы, а также оборудование, используемое при совершении преступлений.

Еще на участках и в гаражах изъяты частично разукомплектованные машины, которые направлены на экспертизу для установления подлинности идентификационных номеров и установления их собственников.

По словам Петровой, полиция полагает, что подозреваемые причастны к 7 автомобильным кражам в Подмосковье.

Мужчин заключили под стражу на время следствия. Правоохранители занимаются выявлением других эпизодов их преступной деятельности.