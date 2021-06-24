РИАМО - 24 июн. В столице завершили монолитные работы по устройству платформы и вестибюлей возводящейся на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии городского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Общий объем выполненных железобетонных конструкций станционного комплекса составляет более 85%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на текущий момент ведутся монолитные работы по устройству пешеходных выходов из 1 и 2 вестибюлей возводящейся станции.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что в настоящее время работы по обратной засыпке платформенной части с вестибюлями выполнены на 50%. Количество уложенного грунта составило свыше 15 тыс. куб. м из 31 тыс. куб. м.

Он добавил, что архитектурная отделка гранитных полов пассажирской зоны в уровне платформы и балконов продолжается. Кроме того, началась облицовка мраморных стен эскалаторных наклонов 1 и 2 вестибюлей. Суммарный объем камня, который планируется уложить, составит более 14 тыс. кв м. На текущий момент объем уложенного камня составляет свыше 4 тыс. кв. м.

Станция столичного метро «Сокольники» входит в северо-восточный участок БКЛ вместе со станциями «Рижская» и «Марьина Роща». Готовность 3 станций составляет свыше 50%, готовность участка равна 65%.

БКЛ представляет собой основной проект столичного метростроения. Суммарная протяженность линии составляет свыше 70 км, на ней разместится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.

АО «Мосинжпроект» представляет собой инжиниринговый холдинг, который выступает оператором программы развития столичного метро.

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