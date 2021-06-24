РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. На 4 муниципальных маршрутах Котельников обновили автопарк, на линию вышло 32 новых автобуса малого класса вместимости - современные и комфортные, оборудованные кондиционером, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маршруты обслуживают микрорайоны Силикат, Южный, а также следуют от автовокзала до ТЦ «Мега Белая Дача» и гипермаркета «Глобус». В настоящее время обновляется терминал для использования карты «Тройка». Оплату за проезд можно производить как за наличный расчет, так и за безналичный.

Что касается улучшения транспортного сообщения между микрорайонами, в администрации прорабатывается вопрос об открытии маршрута от Новых Котельников до метро, а также запуск муниципального маршрута 1, который соединит между собой все микрорайоны города, учитывая расположение социально важных объектов.

Ранее вопрос по возобновлению маршрута 1 был рассмотрен на транспортном часе у губернатора. Запуск планируется в этом году.