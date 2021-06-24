РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. Новорожденный ребенок выпал из окна 9 этажа жилого дома в Балашихе, от полученных в результате падения телесных повреждений он скончался на месте происшествия, следователи проведут проверку по данному факту, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе МУ МВД России «Балашихинское».

Инцидент произошел 23 июня около 19:00 в доме на улице Чистопольской.

«Ребенок 1,8 месяца выпал с 9 этажа дома, он погиб. На место происшествия выехали все экстренные службы, в том числе сотрудники полиции, Следственного комитета, скорой помощи», - сообщили в пресс-службе.

СК проведет проверку по данному факту с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.