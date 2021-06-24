РИАМО - 24 июн. По 11 июля москвичам и гостям столицы можно посещать сезонные летние кафе без предъявления QR-кода, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

С 28 июня все столичные кафе и рестораны будут открыты только для посетителей с цифровым сертификатом (QR-кодом), в котором будет указано, привит ли человек 2 компонентами вакцины, переболел ли он в течение 6 месяцев или у него есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что на проверку QR-кодов о вакцинации посетителей при входе в кафе или иное заведение общепита будет уходить менее 5 секунд.

Он пояснил, что считать QR-код можно с помощью смартфон. Посетитель может показать QR-код на своем смартфоне или распечатать и принести в бумажном варианте.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.