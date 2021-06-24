РИАМО - 24 июн. Несовершеннолетних будут пускать в кафе и рестораны столицы без QR-кодов в сопровождении взрослых, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам. Они доступны тем, кто вакцинировался от коронавируса и тем, кто переболел менее 6 месяцев назад. Также вход в кафе и рестораны будет доступным гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.

За неделю в мегаполисе выявили около 53 тыс. заболевших Covid-19, это рекордные показатели за все время пандемии.

Также в Москве растет число вакцинированных от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва».

Сейчас в городе мобилизовано 20 тыс. коек для больных Covid-19. Часть из них переназначили под инфекцию, а часть создали с нуля. Всего в городе 30 тыс. больничных коек.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.