РИАМО - 24 июн. Более 17 тыс. московских 11-классников напишут ЕГЭ по информатике и ИКТ в четверг 24 и 25 июня, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

«Более 17 тыс. участников было зарегистрировано на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Продолжительность экзаменационной работы составляет 3 часа 55 минут. Для участников организовали более 300 пунктов проведения экзамена», – рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

На всех пунктах, где проходят школьные экзамены, соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Там дезинфицируют помещения, измеряют температуру тела, проверяют наличие масок и перчаток.

Кроме того, школьники заходят в здание через несколько входов и по графику. Для соблюдения социальной дистанции в аудиториях экзамен сдают не более 8 человек.

В этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ полностью переведен в компьютерную форму. Теперь на протяжении всего экзамена участникам будут доступны текстовый редактор, редактор электронных таблиц и системы программирования.

Также в этом году экзаменуемые выполняют практико-ориентированные задания, в которых проверяется умение работать с прикладным программным обеспечением, а также писать собственные программы для решения различных задач.

Еще школьникам предстоит выполнить 9 заданий на практическое программирование. Для выполнения их участник сам выбирает среду программирования.

Результаты экзамена будут размещены на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ): +7 (499) 653-94-50. Также вся информация опубликована на официальном сайте центра.