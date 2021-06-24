РИАМО - 24 июн. Тело 16-летнего подростка без признаков жизни обнаружено в деревне Ясенки поселения Вороновское новой Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что 23 июня юноша помогал своему дяде и его напарнику при проведении работ на территории частного дома. В какой-то момент он остался один. Через несколько часов он был найден мертвым.

Прокуратура назначила проверку по данному факту. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.