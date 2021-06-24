РИАМО - 24 июн. Аэрацию воздуха начнут проводит в столице с 10 часов в четверг из-за аномальной жары, установившейся в мегаполисе, сообщает московский оперштаб.

В четверг синоптики прогнозируют в Москве до плюс 35 градусов. Аэрация поможет остудить нагревающийся от асфальта воздух.

Также в столице продолжают регулярно поливать тротуары и дворовые территории. В ночное время – с 21:00 до 06:00 – проведут полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится в столице до 26 июня включительно.

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