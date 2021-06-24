РИАМО - 24 июн. Остановка поездов МЦД-2 Нахабино – Подольск на станции Покровское-Стрешнево с 25 июня переносится в новый транспортно-пересадочный узел «Щукинская» на северо-западе столицы, сообщается в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ТПУ объединит в себе несколько видов городского общественного транспорта: МЦД, метро, автобусы и трамваи.

В доступности находятся около 20 маршрутов наземного транспорта и пересадка на станцию метро «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро.

Для пассажиров построили крытую платформу.

Через ж/д пути появился еще один безопасный надземный переход с лифтами в виде терминала ТПУ.

Окружает пересадочный узел развитая городская и коммерческая инфраструктура.