РИАМО - 24 июн. Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима в столице сохраняется для всех сотрудников, в том числе и для тех, кто привился от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Москвы.

Таким образом, данное требование необходимо соблюдать вне зависимости от прохождения вакцинации.

В столице проводится вакцинация от Covid-19. Прививку делают в московских поликлиниках, мобильных пунктах, ТЦ, офисах «Мои документы», а также в парках в павильонах «Здоровая Москва».

С 28 июня московские рестораны и кафе станут Covid-free. Так, для того, чтобы посетить заведение, человеку понадобится цифровой сертификат (QR-код). С его помощью потенциальному посетителю удастся показать, вакцинирован ли он 2 компонентами вакцины, переболел ли он коронавирусом в течение полгода или у него есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.