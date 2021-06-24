РИАМО - 24 июн. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, в 2020 году и в первом полугодии 2021 года самыми популярными в мегаполисе среди угонщиков марками автомобилей стали Hyundai, ВАЗ, Kia, сообщает «Вечерняя Москва».

С 1 января по 24 декабря 2020 года в федеральный розыск в Москве было объявлено 1 640 машин. Самыми популярным у угонщиков марками были: Kia, Hyundai, ВАЗ, Mercedes, Toyota, Ford. С 1 января по 31 мая 2021 года в розыск объявлено 496 автомобилей.

По словам автоэксперта Дмитрия Славнова, автоугонщики ориентируются на спрос на рынке. Существуют машины-доноры, которые после кражи быстро разбирают на запчасти и продают. Иногда угонщики выслеживают конкретный автомобиль и работают на заказ.

«Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого, проще взять с разбора. А там либо машина после ДТП, либо разобранные. ВАЗ — покататься пацанам, и их больше всего по отношению к другим автомобилям», — сказал Славнов.

Он добавил, что одновременно с этим развиваются противоугонные системы. Когда система одного бренда становится слишком сложной, то воры теряют интерес к таким автомобилям.