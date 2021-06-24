РИАМО - 24 июн. Столичное правительство получило премию в области информационных технологий CIPR Digital в 3 номинациях, победителей объявили в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, которая проходит каждый год, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

В категории «Лучший цифровой сервис» победа досталась общегородскому благотворительному сервису, портал ICT.Moscow удостоился звания лучшего цифрового медиа, а заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина награждена премией в номинации «Цифровые трансформаторы».

«Москва — один из самых технологичных городов мира. Как и многие наши коллеги в разных странах — в государственном и частном секторе — мы идем по пути поступательной цифровизации. Это требование времени и приоритет в работе команды правительства Москвы», – сказала Сергунина.

Она добавила, что в настоящее время в каждом 6 проекте столицы применяются технологии искусственного интеллекта. Кроме того, для горожанам доступно онлайн свыше 380 услуг и сервисов. Перевод в электронный вид большого количества госуслуг, которые имеют социальную значимость, а также развитие суперсервисов ожидается и в ближайшее время.

Уровень цифровой экосистемы Москвы, по словам заммэра, отмечается не только отечественными, но и международными экспертами. Помимо прочего, столица готова делиться с другими городами РФ имеющимися наработками и опытом.

В номинации «Цифровые трансформаторы», где победила Сергунина, были представлены проекты, которые она курирует, а именно развитие цифровой экосистемы и Московского инновационного кластера, цифровизация столичных библиотек, создание столичного благотворительного сервиса.

МИК и его цифровая платформа необходимы для того, чтобы внедрять инновации и взаимодействовать между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом.

Столичные библиотеки подключили к общей информационной системе недавно. Уже сейчас жители могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету.

Основное звено столичной цифровой экосистемы представлено порталом mos.ru, который позволяет гражданам воспользоваться в электронном виде основными услугами и сервисами.

Общегородской благотворительный сервис создан по инициативе благотворительных фондов, а его партнерами стали свыше 40 организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

На портале ICT.Moscow, который работает на русском и английском языках, выходят новости, аналитика, а также обзоры. Кроме того, здесь есть каталог передовых московских, российских и мировых решений в области информационных технологий.