РИАМО - 24 июн. Столичные работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает оперштаб Москвы.

Таким образом, сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия. Пока сотрудник будет отстранен, ему не будут выплачивать зарплату. Помимо прочего, отсутствие сотрудника на работе без уважительной причины, в том числе из-за отстранения в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, который позволяет ему уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Тем не менее работодатель может предложить работнику перейти на удаленку, однако подобный вопрос требует решения в индивидуальном порядке. Подобные гарантии сотрудникам, которые отказались от вакцинации, законом не предусмотрены.

На текущий момент в Москве проводится вакцинация от коронавируса. Ее можно пройти в поликлиниках города, мобильных пунктах, а также ТЦ и офисах «Мои документы». Кроме того, вакцинироваться можно в парках в павильонах «Здоровая Москва».

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.