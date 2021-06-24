РИАМО - 24 июн. Около Большого Очаковского пруда восстановили архитектурно-художественное освещение, специалисты установили там более 300 ламп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На деревянных навесах, перилах лестниц и пешеходных дорожках на территории ландшафтного заказника «Долина реки Очаковки» появилось более 300 современных светодиодных светильников», - говорится в сообщении.

Специалисты предусмотрели защиту от вандалов, а при монтаже ламп использовали специальную технику, исключающую нанесения вреда окружающей среде. Сам Очаковский пруд благоустроили еще в 2019 году.

Большой Очаковский пруд — искусственный водоем в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа Москвы. Расположен в пойме Очаковки, между Мичуринским проспектом и Озерной улицей. На берегу пруда находится храм в честь иконы Божьей матери «Неопалимая купина».