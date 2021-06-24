РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Свыше 3 часов тушили пожар в нежилом здании на улице Центральной в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

24 июня в 03:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск на улице Центральной, 68.

В 05:05 пожар локализовали. В 05:46 - ликвидация открытого горения. В 07:24 - ликвидация последствий пожара. О пострадавших не сообщается.

К тушению пожара привлекали 4 единицы техники, 15 человек.