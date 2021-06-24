РИАМО - 24 июн. В перечне медицинских противопоказаний для прививки от коронавирусной инфекции наличие антител не значится, сообщает оперштаб Москвы.

К заболеваниям и состояниям, которые могут стать причиной для медицинского отвода от прививки, относятся острые инфекционные заболевания, обострение серьезных хронических, а также состояния, угрожающие жизни и неотложные.

В основном люди, находящиеся в указанных состояниях, находятся на больничном или госпитализированы. Еще один показатель для медотвода – беременность и заболевание коронавирусом, которое человек перенес менее 6 месяцев назад.

На текущий момент нет единой отработанной методики измерения уровня антител, которых хватит для того, чтобы у человека появился иммунитет. Также нет системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к штаммам вируса, которые мутируют.

В Москве продолжается вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.