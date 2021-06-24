РИАМО - 24 июн. В столице на торги выставили 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди этих объектов можно найти как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны для размещения, например, пункта велопроката.

«Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь объектов, выставленных на торги, составила от 1,5 до 147 кв.м. Как правило, наибольшим спросом у предпринимателей традиционно пользуются объекты, расположенные в подуличных переходах столичной подземки.