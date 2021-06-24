РИАМО - 24 июн. В 60% вакцинированных сотрудников учитываются только те работники, которые привились от коронавирусной инфекции любой зарегистрированной вакциной, сообщает оперштаб Москвы.

К оставшимся 40% относятся сотрудники с временными медицинскими отводами, граждане, переболевшие Covid-19, и другие лица на усмотрение организаций. Например, люди, которые еще не приняли решение, нужна ли им надежная защита от заболевания. У таких групп надеяться на наличие иммунитета оснований меньше.

В столице продолжается вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Привиться можно в поликлиниках, мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», а также в парках в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинуация бесплатная, процедура займет 40 минут.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Ограничения на посещение кафе в Подмосковье не будут распространяться на детей. Остальным нужно будет предъявить QR-коды

- Жители с противопоказаниями к прививке не смогут посещать кафе в Подмосковье. Возможности попасть в ресторан и кафе с анализами ПЦР-теста не будет.

- Вакцина от Covid‑19 в Подмосковье поступает в достаточном объеме — власти. В регионе вакцинировано 1,3 млн человек.

- В Подмосковье могут запретить проезд на общественном транспорте без QR‑кода. Дополнительные ограничительные меры могут ввести в Подмосковье с 1 июля в случае ухудшения эпидобстановки.

- В Подмосковье с 15 июля к работе будут допускать только вакцинированных от Covid таксистов. Распределение агрегаторами заказов не привитым от коронавируса таксистам допускаться не будет.

- 53 тыс случаев коронавируса выявили в Москве за неделю. Собянин рассказал, что сейчас в городе мобилизовано 20 тыс. коек для больных Covid-19.

- В парках Подмосковья с 28 июня нельзя будет пользоваться детскими площадками.

- Детские игровые комнаты в Подмосковье приостановят работу с 24 июня. Такие меры введены из-за пандемии коронавируса.

- Проверка QR‑кода вакцинации при входе в рестораны Москвы займет менее 5 секунд. Для этого гость может открыть его на своем смартфоне или принести в распечатанном виде.

- Заселиться в отели Подмосковья смогут только люди, привившиеся или переболевшие Covid. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Клубам и барам в Подмосковье нельзя будет проводить ночные мероприятия. С 24 июня приостанавливается проведение с 23:00 до 06:00 зрелищно-развлекательных мероприятий.

- В Подмосковье ужесточили требования по проведению мероприятий. Ограничения введены из‑за пандемии коронавируса.

- Рестораны в Подмосковье станут Covid‑free с 28 июня. QR‑код можно будет получить на портале госуслуг.

- Собянин объяснил, почему выросла смертность от Covid‑19. 90% заболевших переносит новую мутацию вируса – индийский штамм.

«Это (распространение индийского штамма – ред.) объясняет многие вещи, связанные с огромным количеством молодых людей, которые болеют, большого количества – где-то на 20-30% людей, которые болеют очень тяжело, находятся в реанимации, увеличением смертности», – отметил Собянин.

- Главврач столичной больницы раскритиковал слова Бероева о вакцинации против Covid‑19. Врач подчеркнул, что мнение в вопросах вакцинации должно быть взвешенным и компетентным.

- Прививку от Covid‑19 теперь можно сделать во Дворце водных видов спорта «Лужники». Комплекс «Лужники» стал еще одним популярным общественным местом, где можно сделать прививку против коронавируса в Москве.

- Доктор Мясников рассказал о людях без противопоказаний к вакцинации от Covid‑19. Мясников отметил, что прививки рекомендуется делать пожилым, то есть гражданам, которые находятся в самой большой группе риска.

- Песков: Ввод локдауна в России не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения по борьбе с растущим количеством заболеваемости Covid-19 регионам необходимо принимать самостоятельно

- Столичные власти рассказали, как долго будут вводиться ограничения из‑за Covid‑19. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк отметил, что столица собирается «прыгать» от локдауна к локдауну, пока в городе не сформируется коллективный иммунитет.

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.