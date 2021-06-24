РИАМО - 24 июн. Спасателям удалось в короткие сроки потушить возгорание в частном доме, расположенном в деревне Дешино поселения Михайлово-Ярцевское новой Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
Инцидент произошел вечером 23 июня. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара превысила 80 кв.м.
На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.
Пострадавших нет.
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