РИАМО - 24 июн. Спасателям удалось в короткие сроки потушить возгорание в частном доме, расположенном в деревне Дешино поселения Михайлово-Ярцевское новой Москвы, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел вечером 23 июня. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара превысила 80 кв.м.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.

Пострадавших нет.