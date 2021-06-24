РИАМО - 24 июн. «Пустынная» жара, которая в настоящее время наблюдается в Москве, продержится в мегаполисе до 26 июня включительно, после этого температура начнет спадать и понизится до отметок в плюс 26-29 градусов днем, сообщает ТАСС.

«Будет смещаться антициклон к востоку, и появляется вероятность формирования облаков. Если до субботы температура еще очень высокая, сумасшедшая температура, то в воскресенье будет небольшое понижение - будет 29-34 градуса, а в понедельник - 26-31 градус тепла. В воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик. Большинство москвичей его не увидят, но все-таки», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что с 24 по 26 июня температура в столице превысит норму на 10-11 градусов, 27 июня эти значения сократятся до 6 градусов.

Вильфанд отметил, что в конце недели изменится характер погоды. Так «Пустынный зной» сменится обычной жарой, но температура останется высокой.

На текущий момент солнце продолжает прожаривать подстилающую поверхность, воздух застоялся, отмечается небольшая влажность.

В четверг воздух в мегаполисе прогреется до плюс 35-37 градусов, а в Подмосковье – до плюс 32-37. В жаркие дни рекомендуется выпивать не менее 1,5 л воды. ​

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