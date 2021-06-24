РИАМО - 24 июн. Интервал движения поездов увеличен в четверг утром на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Москвы, сообщается в Twitter-аккуанте ЦППК.
По техническим причинам составы проходят станцию Люблино со снижением скорости. Это увеличивает время поездки.
«С МЖД делаем все возможное, чтобы сократить опоздание и восстановить штатный режим движения», - сказали в ЦППК.
Пассажирам посоветовали пользоваться станцией Царицыно и другими пересадками.
На D2 и Курском направлении в сторону Москвы увеличен интервал движения поездов. По техническим причинам составы проходят станцию Люблино со снижением скорости. Это увеличивает время поездки.— ЦППК (@centralppk) June 24, 2021
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