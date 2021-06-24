РИАМО - 24 июн. Рабочие закончили основные строительно-монтажные работы кинотеатра «София», расположенного в столичном районе Северное Измайлово, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили — с расширением и заменой несущих строительных конструкций», — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Специалистам удалось увеличить площадь кинотеатра. Здание рассчитано на 1320 мест, а летом один из кинозалов будет работать на крыше.

Для посетителей центра заработают супермаркет и магазины, кафе и рестораны, а также развлекательно-образовательный центр для детей и взрослых.Открыть кинотеатр планируют в 2021 году.