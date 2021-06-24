РИАМО - 24 июн. С начала 2021 года почти половина заявлений о заключении брака была подана онлайн, их количество составило более 50 тыс., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Почти половина пар, более 45%, предпочли подать заявление онлайн. Это просто, удобно и безопасно в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки», - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.



Она отметила, что с апреля по май 2020 года показатель по электронной подаче заявления поднялся до 70%.



Лидером по поступивших заявлениям о бракосочетании является Дворец бракосочетания №1, куда поступило около 4,5 тыс. заявлений.



Подать заявление в электронной форме можно не ранее года и не позднее месяца до желаемой даты. Это можно сделать через портал mos.ru или через единый портал госуслуг.