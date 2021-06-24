РИАМО - 24 июн. Вечером в четверг на московских дорогах прогнозируются 7-балльные пробки, в утреннее время загруженность дорог достигла 3 балла из 10 возможных, сообщается в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Проблемы с движением в центр наблюдаются на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Нормальная дорожная ситуация установилась на Звенигородском шоссе, а также на Кутузовском и Ленинском проспектах.

В настоящее время в Москве проводятся дорожные работы. Они могут стать причиной пробок на проспекте Мира и Большом Каменном мосту.