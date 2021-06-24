РИАМО - 24 июн. Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России, ниже расположились Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Рейтинг подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». В мегаполисе работают свыше 130 тыс. технологических компаний, из них 68% относятся к малому и среднему бизнесу.

«Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии. Город комплексно развивает инновационный сектор экономики», — сообщила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что речь идет не только о создании инфраструктуры и материальной поддержки, но и о современных цифровых сервисах, бесплатных консультациях, акселерационных и образовательных программах.

Занять лидирующую позицию столице позволили ее экономические условия, научный потенциал, инновационная активность бизнеса, экспорт инноваций, региональные меры поддержки.