РИАМО - 24 июн. Спасатели помогли выбраться из воды 6 людям с начала купального сезона в городском округе Солнечногорск, среди них был 1 взрослый и 5 детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«С наступлением аномально жаркой температуры озеро Сенеж в подмосковном Солнечногорске традиционно стало одним из самых массовых мест для отдыха не только местных жителей, но и гостей муниципалитета из других городов. С начала лета спасатели аварийно-спасательного отряда «СолнСпас» успели вовремя достать из воды 6 человек, 5 из которых - дети», - сказали в пресс-службе.

Недавно спасатель Павел Жидков спас на водоеме тонущую 14-летнюю девочку. Вопреки запрету она прыгнула с пирса с подругами. На помощь вовремя пришел спасатель, который патрулировал акваторию озера Сенеж в районе пляжа.

6 спасателей следят за безопасностью отдыхающих на центральном пляже.