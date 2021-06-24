РИАМО – 24 июн. При отдыхе у водоемов в жару опасно употреблять алкоголь, нужно ограничивать употребление спиртного, сообщил РИАМО врач-психотерапевт Евгений Ковалев.

В Подмосковье и столице держится аномально жаркая погода. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. 23 июня температура побила абсолютный рекорд для июня - температура превысила +37 градусов.

«В отношении алкоголя у нас политика запрещения всего и вся, но если люди что-то празднуют в жаркое время года, то один-два бокала вина абсолютно не страшно выпить. Есть самое плохое сочетание – алкоголь и водоемы, жара. Вот это необходимо ограничивать», - сказал Ковалев.

Он добавил, что очень важно ограничивать распитие алкоголя в жару, так как это действительно опасно и может привести к нежелательным последствиям.

Ковалев отметил, что с жарой организм способен справляться с помощью увеличения потоотделения для снижения вероятности нагрева внутренних органов. Из-за потери влаги во время потоотделения у человека развивается жажда, но не рекомендуется злоупотреблять большим количеством воды.

При воздействии прямых солнечных лучей достаточно около 30 минут для получения солнечного удара. У людей с повышенным артериальным давлением или у страдающих эпилепсией это время еще меньше.

Для того, чтобы не получить солнечный удар, необходимо надевать головной убор, носить одежды из дышащих тканей.

Во время жары не рекомендуется употреблять жирную пищу, стоит уменьшить порции, перейти на овощи и фрукты.