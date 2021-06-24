РИАМО - 24 июн. В четверг воздух в Москве прогреется до плюс 35-37 градусов, по области – до плюс 32-37 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 25 %.

Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей. Врачи рекомендуют надевать легкую, светлую одежду из натуральных тканей и носить головной убор. Перед выходом следует использовать солнцезащитные средства. Работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00.

Также в жаркие дни врачи рекомендуют пить не менее 1,5 л воды. ​

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