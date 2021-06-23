РИАМО - 23 июн. Xiaomi показала бюджетные телефоны Redmi Note 10T и 10S для России, один из них уже можно купить, сообщает Федеральное агентство новостей.

Смартфоны выйдут на рынок в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памятью. Такая конфигурация телефона стоит 21 900 рублей.

Модель Note 10S выйдет в продажу в исполнении 6/128 ГБ за 23 900 рублей. Этот смартфон в компании называют устройством, адаптированным для геймеров. В нем установлен процессор MediaTek Helio G95, а в основной камере будут датчики на 64, 8, 2 и 2 Мп.

Redmi Note 10T в России предложат только в одной конфигурации с объемом памяти 4/128 ГБ. Оценили устройство в 21 900 рублей.