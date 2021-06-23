РИАМО - 23 июн. Минстрой России включил в федеральный реестр проектов повторного применения 5 объектов образования Подмосковья, их будут использовать при строительстве школ и учебных пристроек в других регионах, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Как уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, все проекты оптимальны для возведения в условиях сложившейся городской застройки.

«Объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к использованию по всей стране», — сказал Локтев.

Повторное применение проектов позволяет экономить бюджет и возводить проверенные объекты по реализованным успешным техническим решениям.