РИАМО - 23 июн. Из-за установившейся аномальной жары компания «Россети Московский регион» ввела режим повышенной готовности на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36 230 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Жителям Подмосковья напоминают, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

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