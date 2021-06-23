РИАМО - 23 июн. Домодедовский городской суд рассмотрит дела в отношении двух женщин, обвиняемых в контрабанде ювелирных изделий из Европы и США через таможенную границу в Россию, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В феврале 2019 года в Шереметьеве задержали россиянку с партией украшений. Женщина прилетела из США и проследовала через «зеленый коридор» терминала D. После ее остановили таможенники, которые нашли у обвиняемой 18 ювелирных изделий. Ни одно из изделий в декларации заявлено не было. Стоимость изъятых драгоценностей составила свыше 3 млн рублей.

В Домодедове в апреле 2019 года задержали россиянку, которая прилетела из Рима. У нее тоже нашли драгоценности на более чем 3 млн рублей.

Позже таможенные органы выявили связь между упомянутыми случаями и возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 226.1 УК РФ. После материалы передали в следственное управление УТ МВД России по Центральному федеральному округу по подследственности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что во время предварительного расследования удалось установить предполагаемого организатора схемы. Ей оказалась 26-летняя россиянка, которая проживает в США.

«По версии следствия, в одной из социальных сетей злоумышленница познакомилась с владелицей популярного аккаунта – 39-летней жительницей Москвы – и предложила ей за вознаграждение подыскивать среди своих подписчиков покупателей ювелирных изделий иностранных производителей. Получив согласие, она попросила 2 приятельниц перевозить незадекларированный товар на территорию России», – сказала Волк.

После сообщницы реализовали несколько партий украшений, однако этим заинтересовались оперативники таможенных органов.

На текущий момент фигурантки уголовного дела задержаны, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела в отношении соучастницы обвиняемых и лидера группы выделены в отдельно производство.