РИАМО - 23 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергея Андрейкина, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Андрейкин покинул свой пост 22 июня.

Он курировал вопросы в сфере осуществления бюджетных полномочий департамента, внутреннего контроля и аудита подведомственных организаций, размещения заказов на поставки товаров и др.

Сергей Андрейкин родился в 1979 году в Москве. Работал в департаменте корпоративной политики РАО «ЕЭС России», департаменте управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Российские железные дороги».

В 2012 году был назначен на должность заместителя руководителя столичного Дептранса. С 2013 года стал первым заместителем главы Дептранса.