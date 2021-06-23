РИАМО - 23 июн. Представители министерства энергетики России заявили, что сейчас в стране нет предпосылок к возникновению дефицита керосина, передает Федеральное агентство новостей.

В министерстве пояснили, что в стране сформированы большие запасы топлива. При этом производство внутри России достигло уровня, способного удовлетворить спрос.

Ранее в Минэнерго сказали, что роста цен на бензин летом на фоне общей инфляции не произойдет за счет донастройки демпфирующего механизма.

Глава «Лукойл» Вагит Алекперов считает, что искусственное сдерживание рост цен на бензин нужно обсуждать.