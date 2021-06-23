РИАМО - 23 июн. На отрезке от Яхромы до Дубны началось строительство первого этапа веломаршрута Москва — Петербург, велодорожка пройдет вдоль канала имени Москвы и войдет состав первого в стране обустроенного маршрута для велотуризма, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Название для проекта «первого национального веломаршрута» создатели выбрали соответствующее — Velo One. Маршрут протянется через Мытищи, Тверь, Торжок, Старую Руссу, Великий Новгород, Пушкин и другие города. До недавних пор специалисты только изучали гипотетический маршрут и составляли мастер-план. На полную реализацию проекта уйдет несколько лет.

Была организована велоэкспедиция, участники которой проехали по маршруту около 1150 км. Это заняло чуть больше 2 недель (16 дней). На пути находятся реки и озера, храмы и часовни, усадьбы, другие памятники культуры, а каждые 15 км можно будет сделать передышку и отремонтировать велосипед, также будут организованы пункты ночевки и питания.

Предполагается, что в городах можно будет ехать по велополосам, в остальных местах путь пройдет вдали от шумных дорог по специальным велодорожкам.

«Это будет первый в стране обустроенный маршрут для велотуризма протяженностью более 1 тыс. км. Сейчас активно ведутся работы на участке от Яхромы до Дубны. Уверен, что велодорожка станет еще одной визитной карточкой округа», - сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.