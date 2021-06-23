РИАМО - 23 июн. Вечером дежурными сменами поисково-спасательных станций «Академическая» и «Терлецкая» обнаружены в прудах двое выбившихся из сил и зовущих на помощь мужчин, им была оказана помощь, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«В обоих случаях спасатели вовремя подоспели к утопающим и смогли поднять их с поверхности воды на борт катеров. Пострадавшим оказали первую помощь. От дальнейшей госпитализации оба спасенных отказались и убыли домой в сопровождении родственников», — сказали в пресс-службе.

Причина происшествий — плавание в запрещенных местах и слабая физическая подготовка.